ASSEÂ : Puel a quand mÃªme enregistrÃ© une trÃ¨s bonne nouvelle Ã  Angers (0-1)

Malgré la défaite à Angers (0-1), Claude Puel a pu s’appuyer en Anjou sur Zaydou Youssouf, de retour après huit mois d’absence.

Battue à Rennes (0-3) quelques jours plus tôt, l’ASSE a bouclé sa campagne de matches amicaux par une nouvelle défaite à Angers (0-1), hier soir. Et les satisfactions ont été rares pour Claude Puel tant la prestation de son équipe en Anjou a été pauvre. Les Verts ont donné l’impression de pouvoir jouer des heures sans marquer, et ils n’ont pas vraiment donné des gros gages de solidité, en défense.

Youssouf a livré une bonne mi-temps contre le SCO, pour son retour

Mais au milieu, l’ASSE a plutôt fait bonne figure, en particulier en première mi-temps, avec le trio Camara- Neyou-Youssouf devant la défense, en soutien d’Adil Aouchiche, dans un (inédit) 4-4-2 en losange. Après huit mois d’absence, Zaydou Youssouf a livré une bonne mi-temps. Opéré d’un genou en janvier dernier, l’ancien girondin n’avait pas encore joué en 2020. Et pour son retour, il a tenu 45 minutes en faisant preuve d’une belle activité. Présent à la récupération, il n’a pas rechigné à aller aux duels, et il a même été à l’origine directe des deux meilleures occasions vertes de la partie, avec deux ouvertures pour Denis Bouanga. Encourageant, avant les trois coups de la nouvelle saison, vendredi à Marseille.