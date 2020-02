ASSE : Puel assure que la sérénité est de mise à l’entraînement

true

Avec un conflit ouvert entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, et un Jean-Eudes Aholou dont la situation se complique également, le temps est orageux à l’ASSE. Pas le meilleur contexte pour préparer la lutte pour le maintien en cette fin de saison, et surtout le derby de ce dimanche.

Face à une formation de l’OL forcément en confiance après la victoire face à la Juventus, les hommes de Claude Puel ont pourtant besoin de se préparer au mieux. A en croire Claude Puel, pourtant, tous les feux sont au vert.

Malgré les confilts internes et les résultats compliqués, le coach de l’ASSE a assuré devant la presse qu’il avait l’adhésion de son groupe à l’entraînement. « Nos dernières séances d’entraînement ont été rythmées. Les joueurs ont pris du plaisir. Ce n’est pas en faisant la tête qu’on va s’en sortir. Ils sont concentrés, réceptifs et prêts », a assuré le coach stéphanois.