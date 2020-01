ASSE : Puel attendrait le Mercato d’été pour poser son empreinte

true

L’ASSE a remis la marche avant. Décevants depuis un mois, les Verts se sont imposés à domicile devant le Nîmes Olympique grâce à un doublé de Wahbi Khazri (2-1).

Déjà buteur samedi dernier au Paris FC (3-2), le Tunisien a donc remis ça hier, permettant aux Verts de stopper leur série de quatre revers de rang en L1. Si Claude Puel a déjà rendu hommage à son sauveur du jour, Pierre Ménès semble penser que l’entraîneur de l’ASSE attend déjà le prochain mercato de pied ferme.

« Puel donne l’impression de gérer avant de poser son empreinte sur le mercato »

« Saint-Etienne semblait parti pour une promenade de santé face à Nîmes après le doublé de Khazri, mais les Gardois ont d’abord réduit l’écart juste avant la pause par Ferhat et auraient pu égaliser si le but de Landre n’avait pas été refusé d’extrême justesse par le VAR. Pas certain que ce match rassure Puel, qui donne l’impression de gérer la saison en cours comme il peut avant de poser son empreinte sur le mercato estival », a réagi le consultant de Canal+ sur son blog. Pour cet hiver, le coach de l’ASSE ne dirait pas non à un attaquant pour remplacer Robert Beric. Ce ne devrait pas être Jean-Kévin Augustin.