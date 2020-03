ASSE : Puel et Oscar Garcia, mêmes destins ?

true

Arrivés tous deux en cours de route à l’ASSE et au Celta Vigo, Claude Puel et Oscar Garcia ont quasiment les mêmes résultats.

Etrange parallèle… C’est le site Poteaux Carrés qui le note : Claude Puel et Oscar Garcia, l’ancien coach espagnol de l’ASSE, connaissent quasiment le même parcours depuis qu’ils ont rejoint les Verts, pour le Castrais, et le Celta Vigo, pour le Catalan. « Comme Claude Puel, Oscar Garcia a été nommé cet automne alors que son nouveau club était relégable. Comme lui, il est actuellement 17e. Comme celui qui veut confiner Romeyer, il affiche le même (faible) ratio de points pris par match depuis sa prise de poste (1,1) », fait remarquer Poteaux Carrés.

Il y a tout de même une différence : alors que l’ASSE ne parvient pas à décoller de sa 17e place et à enchaîner les bons résultats, le Celta est invaincu depuis 5 matches (victoires contre le FC Séville et Leganés, nuls sur le terrain du Real Madrid, à Grenade et à Getafe).

Et l’autre différence, à l’avantage de Puel celle-là, c’est bien sûr que l’ASSE est qualifiée pour la finale de la Coupe de France, alors que celle de la Coupe du Roi opposera Bilbao à la Real Sociedad.