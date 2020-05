ASSE : Puel pas très chaud pour prolonger Perrin ?

true

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel ne serait pas le meilleur atout de Loïc Perrin (34 ans) pour une prolongation de contrat chez les Verts.

Quel avenir pour Loïc Perrin ? À un mois de fêter ses 35 ans, le capitaine de l’ASSE comptait prendre sa retraite sportive en fin de saison mais la crise sanitaire lui a coupé l’herbe sous le pied. Du coup, le défenseur central se verrait bien prolonger d’une saison en 2020-2021.

« Voir ce monument du club terminer comme ça, c’est impossible. Et comme l’a démontré Robert Herbin, impossible n’est pas stéphanois, acquiesce Roland Romeyer dans L’Équipe. Je vais le rencontrer, pour être à son écoute, et on tiendra compte de ce qu’il veut faire. » Si Perrin possède des atouts non négligeables dans l’esprit du président du directoire de l’ASSE, la donne serait moins claire dans celui de son entraîneur Claude Puel.

Puel souhaiterait voir Perrin arrêter sa carrière

« Romeyer se posera ainsi en juge de paix entre un Perrin qui veut désormais continuer à jouer et un Puel qui souhaiterait le voir arrêter », précise le quotidien sportif ce lundi. La prolongation de l’homme fort des Verts, pas toujours titulaire cette saison au gré des pépins physiques, risque aussi d’avoir un coût. L’intéressé émarge en effet à 90 000 € brut par mois, plus 120 000 € de prime fixe. Or, étant donné l’urgence sanitaire, l’heure est plus que jamais aux économies.