ASSE : Puel prépare déjà sa revanche contre le PSG

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel n’a pas spécialement peur d’affronter encore une fois le PSG en quarts de finale de la Coupe de la Ligue début janvier.

Le PSG vient de corriger l’ASSE dimanche en L1 à Geoffroy-Guichard (4-0). Les Verts, amoindris, n’ont pas vraiment existé dans une rencontre à sens unique. Malgré tout, Claude Puel ne semble pas franchement déstabilisé à l’idée d’affronter le champion de France en quarts de finale de la Coupe de la Ligue début janvier (7 ou 8) au Parc des Princes.

Claude #Puel #NOASSE « Je trouve qu’on apprend. On a fait une meilleure entame. On a mieux géré la fin de match aussi. » « J’ai aimé le match de nos deux jeunes #Benkhedim et #Correia. »#FBsport #ASSE — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 18, 2019

« C’est bien, on a l’opportunité d’affronter Paris et de faire une autre entame que celle de dimanche, a-t-il affirmé dans Le Progrès du jour. Il faut toujours apprendre, se fixer des objectifs. » Le coach de l’ASSE est aussi revenu sur la qualification des siens à Nîmes mercredi avec une équipe panachée (2-1).

« Si on avait fait ça en Ukraine… »

« Je suis assez content de la maîtrise qu’on a eue. On a mieux gardé le ballon à la fin pour faire passer le temps. Si on avait fait ça en Ukraine, peut-être qu’on aurait eu un autre résultat. On apprend, a enchaîné Puel. Je voulais une autre entame que celle de dimanche. C’est ce qu’on a fait face à un adversaire qui n’a jamais baissé les bras et sur un terrain difficile. Je suis satisfait de ce qu’on a mis en termes de concentration et de volonté. »