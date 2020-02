ASSE : Puel réhabilite Ruffier

true

Les relations entre Claude Puel et Stéphane Ruffier ont beau être fraîches comme l’avait révélé L’Equipe la semaine passée, le coach de l’ASSE a pris la défense de son gardien ce samedi en conférence de presse, à L’Etrat, rappelant que le Basque avait été décisif à l’automne dans la belle série des Verts (9 matches sans défaite).

« Les gardiens sont souvent tributaires de leur équipe, de leur défense, a expliqué Puel. Stéphane a été très performant à un moment donné, quand il était plus sollicité que maintenant. C’est un peu paradoxal car dans cette période où on a eu de bons résultats, on manquait vraiment de qualité. On marquait sur la fin, le VAR était avec nous, et Stéphane nous avait bien aidés. Là, il est un peu tributaire de notre manque de réussite. »

Une réussite qui fuit les Verts en Ligue 1 (7 défaites lors des 8 dernières journées), même si la qualification en Coupe de France contre Epinal (2-1) jeudi soir, avec un bon Ruffier, capitaine en l’absence de Loïc Perrin, a ramené un peu de sourires dans le Forez avant le déplacement de demain à Brest.