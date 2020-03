ASSE : Claude Puel rêve déjà d’un exploit contre le PSG

true

L’entraîneur de l’ASSE Claude Puel s’est confié à son ami Jacques Vendroux mardi, sur les antennes de France Bleu. Il a notamment été question de la finale de la Coupe de France contre le PSG. Logiquement prévue le 25 avril prochain, mais qui pourrait être reportée en raison de l’épidémie du coronavirus.

« C’est exceptionnel de se qualifier avec Saint-Etienne pour la finale de la Coupe de France. Il faut le vivre de l’intérieur. On gagne ce match contre Rennes dans les dernières secondes des arrêts de jeu, ça a été un déferlement, les fans sont venus sur la pelouse… C’était magnifique ! On sentait l’émotion, les gens pleuraient, les joueurs pleuraient. J’ai vécu des qualifications avec Monaco, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur. Mais même si ça procurait un plaisir énorme, ça n’atteignait pas cette dimension émotionnelle », a soutenu le Castrais. Le 25 avril, c’est donc le PSG, vainqueur à Lyon (5-1), qui se dressera sur la route des Verts au stade de France. Les Parisiens seront évidemment favoris, mais Puel estime que le SDF pourrait bien porter son équipe…

« Cette finale me passionne »

« En Coupe de France, tout le monde est derrière le « petit ». Quand je dis ça, je pense que tout le monde sera derrière Saint-Etienne contre Paris. Bien sûr, le PSG est favori sur le papier. S’ils n’ont pas trop d’absences, les Parisiens sont presque injouables. Ils ont la capacité d’élever leur niveau de jeu, on l’a subi en championnat et en Coupe de la Ligue déjà puisqu’on a perdu en quart de finale à Paris. Ces deux matches, on a eu un expulsé très vite. Etre en infériorité numérique plus d’une heure contre Paris, ça ne le fait pas. Là, c’est une finale, on verra bien. C’est le charme de la Coupe de France d’aller détrôner le club hiérarchiquement supérieur. »

Le rendez-vous est déjà dans toutes les têtes, dans le Forez. Et même si l’ASSE a des échéances très importantes pour assurer son maintien en L1, d’ici là, Puel n’échappe pas à la règle. « Cette finale me passionne, c’est normal. L’environnement est super, il y a beaucoup d’attente mais il faut faire attention car notre fil rouge, c’est le championnat. Il faut prendre des points, on est mal classés pour différentes raisons. On ne peut pas se permettre de… Le mieux pour préparer la finale c’est d’être en capacité de prendre des points en championnat, remonter au classement. Une finale de Coupe de France au Stade de France, c’est assez historique. »

« Il faudra être à la hauteur »

Ce moment là, l’ASSE l’attendait depuis 1982 et une dernière finale perdue aux tirs au but, au Parc des Princes, contre… le PSG. « Cela fait 38 ans que Saint-Etienne n’était pas monté à Paris pour une finale de Coupe de France donc ça ravive beaucoup de souvenirs chez les fans et chez les joueurs qui ont pu disputer à l’époque cette finale. Il y a beaucoup d’émotions autour de cette finale, ce sera un plaisir de la disputer. On voudra être compétitif pour ce match, bien sûr ! Toute finale est un moment privilégié car il y a un engouement extraordinaire. Surtout à Saint-Etienne ! Il y a une telle passion autour de ce club, beaucoup d’émotions. Il faudra bien sûr être à la hauteur. »