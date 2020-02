ASSE : Puel va faire un grand ménage cet été, c’est annoncé !

false

Beric, Sissoko et Moukoudi out, Maçon in : il n’y a pas eu beaucoup de mouvements à l’ASSE cet hiver. Le Mercato a été calme, alors que Claude Puel souhaitait dégraisser un effectif jugé pléthorique, mais il en sera autrement cet été. C’est ce que croit savoir Ludovic Obraniak, l’ancien joueur de Lille, Metz et Bordeaux notamment.

Aujourd’hui consultant pour La Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de terrain, qui avait connu Puel au LOSC, a eu ces propos ce lundi : « Il faut que les supporters stéphanois prennent en compte que cette saison est quasiment gâchée. Claude Puel, en interne, est en train d’effectuer un remaniement, de savoir sur qui il pourra compter ou pas. C’est pour ça qu’on voit différentes compositions d’équipe. Il faudra sauver ce qu’il en est cette année mais il faut oublier cette saison. »

Et à lui d’ajouter : « Puel est en train de préparer la saison prochaine. Il y aura un grand ménage. Je peux comprendre que les supporters des Verts soient frustrés car l’ASSE est un grand club qui se doit d’être dans le tiercé de tête. C’est une saison de transition pour Sainté. Moi qui l’ai connu à Lille, j’en toute confiance en Claude Puel pour bâtir quelque chose de plus stable pour la saison prochaine. »