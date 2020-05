ASSE : quatre ans après, cet ancien Vert attend toujours…

false

L’ancien défenseur central de l’ASSE, Christian Lopez, avait proposé ses services au club du Forez pour la formation. Il attend toujours une réponse…

Au vu de l’actualité récente, et du triste décès de Robert Herbin, l’ancien entraîneur de l’ASSE, certains Verts du passé ont été amenés à partager leurs souvenirs dans différents médias. Ce fut notamment le cas de Christian Lopez, pièce essentielle de l’équipe du Sphinx au cours des glorieuses années 70.

Le défenseur central de l’époque, invité sur l’antenne de France Bleu, en a également profité pour évoquer l’ASSE d’aujourd’hui. Et son homme fort, Roland Romeyer. Car pour Lopez, il y a encore et toujours un rendez-vous qui s’est mal terminé. Propos retranscrits par poteauxcarrés.

« On a fait une proposition pour prendre le centre de formation. La réponse, on l’attend toujours… »

« Il y quatre ans, quand nous avons fêté le quarantième anniversaire de la finale de Coupe d’Europe, Alain Merchadier et moi avons demandé un rendez-vous au président de l’ASSE pour proposer de reprendre la formation à Saint-Etienne. A ce moment-là on parlait beaucoup des valeurs de l’ASSE, de ce que nous on avait amené. On a fait une proposition pour prendre le centre de formation. La réponse, on l’attend toujours… »