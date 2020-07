ASSE : Quels jeunes vont marcher sur les traces de Saliba et Fofana cette saison ?

true

Avec Claude Puel, la jeunesse devrait avoir son mot à dire cette saison à l’ASSE. But Sainté a listé les jeunes joueurs qui pourraient avoir une belle carte à jouer en 2020-21.

Stefan BAJIC (18 ans)

Titulaire en équipe de France U19, le jeune portier a montré ses qualités lors de la campagne victorieuse en Coupe Gambardella. Il incarne l’avenir du club au poste de gardien de but même s’il reste sur une saison assez décevante en réserve. Son avenir est incertain, un prêt étant envisagé cette saison afin qu’il s’aguerrisse.

Yvann MACON (21 ans)

Arrivé de Dunkerque en janvier, le Guadeloupéen sera la doublure de Mathieu Debuchy au poste de latéral droit. Pour lui faire de la place, Claude Puel n’a pas hésité à écarter Sergi Palencia, que le club souhaite transférer.

Marvin TSHIBUABUA (18 ans)

Vainqueur de la Gambardella l’an dernier, le défenseur central a des qualités athlétiques impressionnantes mais au sortir d’une Coupe du monde U17 où il a glissé vers le banc, il a eu du mal à finir sa saison. Expulsé lors du derby contre Andrézieux (1-0) avec la réserve sous les yeux de Puel, il n’a pas marqué des points. En gagnera-t-il lors de la préparation estivale ?

Setigui KARAMOKO (20 ans)

Recruté à Béziers pour renforcer son équipe réserve, en tout cas dans un premier temps, le longiligne défenseur central a été convié à la préparation du groupe pro, ce qui montre que Puel a envie de mieux l’évaluer. Son avenir immédiat devrait tout de même être en National 3, surtout qu’il n’a joué que 3 matches avec l’équipe première de Béziers, en National.

Rayan SOUICI (22 ans)

Avec Karamoko, le polyvalent gaucher est l’ivité surprise de ce début de préparation. International chez les jeunes, il n’a jamais eu sa chance jusqu’ici à l’ASSE qui l’avait prêté à Sannois Saint-Gratien (National) et au Servette Genève. A un an du terme de son contrat, c’est peut-être au poste de latéral gauche qu’il pourrait avoir un bon coup à jouer. SA présence dans le groupe semble en tout cas attester de l’envie de Puel de le voir un peu à l’oeuvre.

Lucas GOURNA-DOUATH (16 ans)

Le jeune milieu, capable d’évoluer en sentinelle ou comme relayeur, fera partie des attractions de cette préparation estivale. Capitaine de l’équipe de France U17, comparé à Paul Pogba, il est annoncé très prometteur. Selon son ancien coach Christophe Chaintreuil, c’est en sentinelle qu’il exprime le mieux ses qualités. L’ASSE espère tenir avec lui une pépite à la Eduardo Camavinga, au Stade Rennais.

Aimen MOUEFFEK (19 ans)

Ancien international U16, le milieu relayeur a souvent été blessé ces dernières saisons mais il est doté de grosses qualités. Chez les jeunes, il avait impressionné avant d’enchaîner les pépins physiques. Convié à la préparation, il avait déjà tapé dans l’oeil de Puel avant le confinement. Très bon lors du premier match de préparation face à Rumilly (4-1), samedi.

Maxence RIVERA (18 ans)

Lui aussi avait tapé dans l’oeil de Puel, dès l’arrivée du Castrais sur le banc des Verts, à l’automne dernier. Depuis, le petit ailier, vif et adroit devant le but, a signé un premier contrat professionnel et il a été lancé dans le grand bain. En privé, Puel est particulièrement élogieux sur le joueur, en qui il croit beaucoup. Avec le départ de Franck Honorat, il pourrait postuler sur le flanc droit de l’attaque. Auteur d’un joli but lors du premier match de préparation face à Rumilly.

Bilal BENKHEDIM (18 ans)

Buteur en finale de la Coupe Gambardella au Stade de France il y a un an, le n°10 a très peu joué depuis l’arrivée de Puel, qui l’avait renvoyé en réserve après l’avoir promu en équipe première au cœur de l’hiver. Il fait partie des éléments qui pourraient jouer gros lors de la préparation, s’il n’est pas prêté d’ici là.

Mathys SABAN (18 ans)

Devenu professionnel, l’attaquant a signé un contrat de trois ans. A son poste d’ailier gauche, il y a du beau monde devant lui avec Denis Bouanga et Arnaud Nordin, mais beaucoup voient en lui l’un des plus sûrs espoirs du club. Meilleur buteur des U19 stéphanois en 2019-20.

Jean-Philippe KRASSO (22 ans)

Première recrue estivale des Verts, le puissant attaquant (1,87m, 89kg), buteur contre Rumilly, a tapé dans l’oeil de Puel en Coupe de France, lors du parcours d’Epinal. Il avait marqué contre les Verts, sur penalty, après avoir réalisé un doublé victorieux face à Lille. A son poste d’avant-centre, il offre une alternative à Charles Abi, le club espérant se séparer de Loïs Diony. « Il a un peu le même profil que Charles mais il est sûrement un peu en avance », a confié Puel.