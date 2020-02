ASSE : remue-ménage déjà annoncé chez les Verts

true

L’été prochain devrait être mouvementé du côté de l’ASSE. Avec un possible remue-ménage en interne qui devrait laisser des traces.

Ce n’est un secret pour personne : la prochaine trêve estivale va être synonyme de mouvement à l’ASSE. Entre les (mauvais) résultats de la saison, les joueurs qui n’ont pas été au niveau et la volonté de Claude Puel de dessiner un nouvel effectif, le remue-ménage risque même d’être (très) important.

Comme nous vous le disions il y a une heure, nos confrères de l’Equipe annoncent haut et fort que David Wantier, l’homme fort du recrutement stéphanois, pourrait être remercié dans les prochains mois. Par un ancien lyonnais, aujourd’hui au Servette de Genève, Gérard Bonneau. Qui a fait ses preuves des années durant à l’OL.

Le secteur médical également concerné

Toujours selon le média, et c’est attendu par un grand nombre de supporters dans le Forez, le secteur médical risque également d’être touché. Le médecin Tarak Bouzaabia et le préparateur physique Thierry Cote sont dans le collimateur. Même, et c’est de notoriété publique, les deux homme sont proches de Roland Romeyer.