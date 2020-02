ASSE : un ancien lyonnais pour succéder à David Wantier ?

true

L’information est donnée par le quotidien l’Equipe. Et elle est à prendre avec extrême précaution, au vu de la situation préoccupante que vit l’ASSE aujourd’hui.

En effet, le quotidien sportif affirme que les jours de David Wantier, en charge du recrutement au sein du club stéphanois, sont comptés. Et qu’une solution pourrait être trouvée dans les prochains mois.

Extrait : « C’est Gérard Bonneau qui est aujourd’hui le favori pour prendre l’éventuelle relève de Wantier. Actuel responsable de la cellule de recrutement du Servette Genève, l’ancien recruteur emblématique de l’Olympique Lyonnais connaît bien Puel pour l’avoir côtoyé dans le Rhône. »

Info ⁦@lequipe⁩ : David Wantier, directeur du recrutement de l’ASSE, pourrait être évincé avant fin février. Responsable de la cellule de recrutement du Servette Genève et ancien recruteur emblématique de l’OL, Gérard Bonneau pourrait le remplacer https://t.co/tCyftJorXL — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) February 14, 2020

Problème, et c’est une évidence : le contrat de Wantier. Qui, comme pour de nombreux joueurs, est pour le moins solide. Alors que les dirigeants stéphanois vont devoir, dans les prochains mois, régler financièrement le cas Printant (viré il y a plusieurs mois) et faire face à des dettes quant au classement final en Ligue 1 (droits TV), on doute qu’ils se rajoutent les indemnités de David Wantier.

A suivre…