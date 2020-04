ASSE : Rémy Cabella complimente les supporters d’un rival historique

true

Passé par l’OM avant d’aller à Saint-Etienne, Rémy Cabella a gardé une belle image des supporters phocéens, rivaux historiques des Verts.

Parti à Krasnodar à la toute fin de l’été dernier, Rémy Cabella a laissé un grand vide à l’ASSE, aussi bien sur le terrain que dans le cœur des supporters. S’il ne manque jamais une occasion de dire combien il a apprécié son passage dans le Forez, il ne tait pas non plus son amour pour l’OM, son précédent club.

Lors d’un live sur Instagram, le Corse a ainsi dit beaucoup de bien des supporters marseillais : « J’aurais aimé que ça se passe mieux avec l’OM. Mais c’est comme ça. Je ne regrette pas d’y avoir signé. C’est une fierté et je peux dire aujourd’hui que j’ai joué à l’OM. Y revenir ? Ça va être un peu compliqué, ils ont d’autres objectifs, d’autres ambitions. J’ai été très fier, c’était un rêve de signer à Marseille, et de connaitre ce public de fou, parce qu’ils sont vraiment fous. Les supporters de l’OM sont très exigeants et très durs, je les comprends ».

Il est l’homme qui nous a emmenés à Glasgow. Nos 6 @coupedefrance portent son empreinte. Et bien sûr on lui doit notre étoile 🌟 sur le maillot. La grande famille de l’#ASSE apporte tout son soutien à Robert #Herbin. Le Sphinx. Notre mythique entraîneur ! pic.twitter.com/WMSlSju3vv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 25, 2020

Pas de quoi crier au scandale pour les amoureux des Verts : Rémy Cabella a aussi souvent dit qu’il appréciait énormément les supporters de l’ASSE.