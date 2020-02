ASSE : Rémy Cabella et Kévin Malcuit viennent à la rescousse des Verts

false

Encore battu au stade Francis Le Blé de Brest (2-3), l’AS Saint-Etienne ne répond plus actuellement en Ligue 1. En effet, avec seulement 28 points, les Verts – 16e du classement – n’ont plus que deux petites unités d’avance sur le Dijon FCO, 18e et barragiste. Une situation qui va jusqu’à préoccuper les anciens de la maison.

Parti l’été dernier à Krasnodar (D1 russe) et actuellement en phase de reprise après une rupture du ligament croisé, Rémy Cabella a tenu à encourager son ancien club par le biais d’un petit message publié sur Twitter : « Courage les Verts, ne lâchez rien ! », a-t-il écrit.

Courage les Verts @ASSEofficiel !! Ne lâchez rien ?￰゚マᄐ? — Remy Cabella (@RemyCabella) February 16, 2020



Egalement en phase de reprise du côté de Naples, Kévin Malcuit a aussi eu un petit mot similaire et affectueux à son ancienne équipe : « Courage ASSE, lâchez pas ».