ASSE : Riolo encense Hamouma, Rothen le descend !

A l’issue de la victoire de l’ASSE à Monaco (1-0) hier soir, un débat a opposé Daniel Riolo et Jérôme Rothen à l’antenne de RMC, sur Romain Hamouma.

L’ASSE a réalisé un joli coup en s’imposant à Monaco hier grâce à un but de Denis Bouanga. Les Verts sont en ¼ de finale de la Coupe de France et ils retrouvent le sourire en même temps que leurs nombreux blessés de la fin d’année. Romain Hamouma en fait partie. Pour son retour, l’ancien caennais a livré un bon match à Louis II et Daniel Riolo a glissé un petit mot sympa le concernant après la rencontre, dans l’After Foot, sur RMC.

« Hamouma, je trouve qu’il n’est pas apprécié à sa juste valeur, a dit le journaliste. Il est technique, il se bat. Il ne démérite pas. Ce n’est pas un crack mais c’est un bon joueur. » Jérôme Rothen, lui, n’était pas de cet avis. Et il s’en est donné à cœur joie ! « Hamouma reste un joueur de seconde zone, a soutenu l’ancien milieu de terrain. Il n’a jamais marqué plus de 8-9 buts en une saison, il a un déchet énorme. Il est inconstant. Quand il y a de l’adversité, il disparaît. C’est un joueur qui n’a jamais franchi le cap. »