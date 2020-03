ASSE : Robert Beric (re)parle des Verts…et de Puel

true

L’ancien attaquant de l’ASSE, Robert Beric, est revenu sur ses années stéphanoises au cours d’un entretien accordé à un média autrichien.

Mercredi prochain, vous pourrez lire en exclusivité dans But! Sainté sa première interview à un média français depuis son départ de l’ASSE. Robert Beric s’adressera ainsi aux supporters des Verts qu’il n’a toujours pas oublié, lui qui a décidé de rejoindre la MLS, le championnat américain, lors du dernier mercato d’hiver.

En attendant, le Slovène s’est confié au média autrichien, Spox, et est bien entendu revenu sur son attachement à Saint-Etienne. Des propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

« Je me sentais très lié au club »

« Claude Puel ne misait pas sur moi. Pour moi, Saint-Étienne est une famille, une deuxième maison. Je n’ai jamais joué aussi longtemps dans un club qu’à l’ASSE, je me suis fait beaucoup d’amis là-bas et et je me sentais très lié au club. Je me souviendrai toujours de la dernière saison où nous avons terminé quatrième et joué en Europa League. Notre équipe était vraiment bonne. J’ai eu le privilège de jouer toute ma carrière devant des fans fantastiques. »