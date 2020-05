ASSE : Robert Herbin aura sa statue devant le Chaudron

true

Le maire de Saint-Etienne vient d’officialiser le fait que Robert Herbin, décédé le 27 avril, aurait droit à une statue devant Geoffroy-Guichard.

Le décès de Robert Herbin le 27 avril a provoqué un vive émoi parmi les supporters de l’ASSE. En effet, le Sphinx a été la figure la plus marquante des près de trois décennies de domination des Verts sur le football français, d’abord comme joueur puis comme entraîneur. Il a remporté neuf des dix titres du club et six Coupes de France tout en vivant la fameuse finale de Coupe des Champions à l’Hampden Park de Glasgow en 1976.

Dès sa disparition officialisée, les supporters des Verts s’étaient mobilisés pour Herbin soit statufié devant Geoffroy-Guichard, à l’image de ce que font les clubs britanniques avec leurs héros disparus. Eh bien, le maire de la ville, Gaël Perdriau, vient d’accéder à leur souhait !

«Cet hommage à Robert Herbin est tout à fait justifié compte tenu de ce qu’il a apporté au football français, à la ville et à son club qui lui doit l’essentiel de son palmarès», a déclaré l’élu qui, vu que la ville est propriétaire du Chaudron, choisira la statue, l’artiste qui la réalisera et son emplacement exact, en concertation avec l’ASSE et ses supporters.