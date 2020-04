ASSE : Robert Herbin disparu, les Verts prennent une décision forte

true

Les dirigeants de l’ASSE devraient annoncer dans les prochaines heures que le centre de formation portera le nom de Robert Herbin.

Il sera à jamais associé aux succès de l’ASSE. Innombrables, bien entendu, en France comme en Europe. Mais Robert Herbin, entraîneur légendaire des Verts disparu hier à 81 ans, sera également présent à Saint dans un proche avenir. En effet, et comme vient de l’annoncer Didier Bigard, ancien patron du service des sports du Progrès, le club a décidé que son centre de formation porterait à l’avenir le nom de Robert Herbin.

Une manière, assez belle, d’inscrire « Roby » dans l’histoire du club stéphanois. Et qui permettra sans doute aux jeunes joueurs de l’ASSE de comprendre à quel point il a été important pour construire la légende.

L'#ASSE a décidé que son siège social et centre d'entraînement à L'Étrat porterait le nom de son mythique entraîneur. Ce sera le Centre sportif Robert-Herbin !

Par ailleurs, Roland Romeyer, le président des Verts, a salué la mémoire du Sphinx il y a quelques instants. « Robert Herbin est le plus grand de nos entraîneurs de club. En 2013, lorsque nous avons fêté les 80 ans de l’ASSE, nous l’avons nommé ambassadeur à vie mais ce titre symbolique n’était encore pas assez fort pour dire son immense contribution à l’histoire des Verts. Il n’aimait pas les honneurs, détestait les mondanités et préférait rester seul, chez lui. Mais je tenais quand même à l’inviter régulièrement au centre d’entraînement de L’Étrat pour partager un déjeûner et parfois refaire l’histoire avec son ami Georges Bereta. Il était un peu avare d’anecdotes mais ses analyses étaient d’une incroyable justesse. Nous lui serons éternellement reconnaissants. Robert Herbin vivra encore longtemps parmi nous. »