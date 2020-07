ASSE : Rocheteau demande du temps pour Puel

true

Dominique Rocheteau estime que Claude Puel aura besoin de temps pour reconstruire, à l’ASSE.

Dominique Rocheteau, qui vient de quitter Saint-Etienne pour rentrer chez lui, à Royan, n’a plus d’activité à l’ASSE, après en avoir été le Directeur sportif pendant dix ans. Pour Actu Foot, l’Ange Vert a fait le bilan de son retour chez les Verts. « Cela a été un grand plaisir, confie-t-il. Il y a eu des relations humaines, ce qui est très important à mes yeux, avec messieurs Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Roland Romeyer, Bernard Caiazzo et d’autres. Il y a eu beaucoup de résultats quand même, car on a été européen : ce n’est pas évident avec la concurrence ! On a été régulièrement qualifié avec de belles rencontres en Europa League. Ma relation a été forte avec les supporteurs stéphanois, j’ai vécu de grands moments ! »

« Claude est un entraîneur qui aime faire confiance aux jeunes. Saint-Etienne va avoir une équipe renouvelée et rajeunie »

Rocheteau se veut diplomate lorsqu’on le questionne sur les relations entre les deux présidents stéphanois, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. « Je suis quelqu’un de rassembleur, je n’aime pas le conflit et on peut parfois me le reprocher. J’ai essayé de mettre en place un état d’esprit positif au club », soutient-il.

Marqué par Christophe Galtier et Jean-Louis Gasset, l’ancien international estime que Claude Puel peut marcher sur leurs traces, mais il faudra du temps pour qu’il mène son projet à bien. « On a longtemps joué le top 5, mais il y a eu le départ de Jean-Louis (Gasset, NDLR) après une belle saison. Il y a eu une petite déception au niveau du club, des joueurs… Ça n’a pas été facile pour Ghislain Printant de reprendre derrière. Pour réussir, il faut travailler dans le temps. Cela a été un nouveau départ, mais les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Claude Puel est arrivé avec une autre philosophie. C’est une année compliquée, mais peut-être une année dans la reconstruction. Claude est un entraîneur qui aime faire confiance aux jeunes. Saint-Etienne va avoir une équipe renouvelée et rajeunie. Il faudra donc du temps pour avoir des résultats. »