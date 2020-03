ASSE : Rocheteau, un rappel salutaire pour les Verts ?

true

Dominique Rocheteau est le genre de personnalités qui manquent à l’ASSE. L’ancien directeur sportif des Verts, qui a surtout marqué le club stéphanois en tant que joueur, a préféré partir l’été dernier pour prendre du recul et profiter de ses proches.

Cela ne l’empêche pas de garder un œil attentif sur tout ce qui touche l’ASSE. Devant la crise qui secoue actuellement son club de cœur, l’« Ange Vert » a même rappelé quelques valeurs qui font la force des Verts et qui pourrait leur être salutaires en ces temps grisâtres.

« L’identité des Verts, ce sont les hommes qui la font »

« L’identité des Verts, ce sont les hommes qui la font, ce sont des gens comme Jean Snella ou Albert Batteux qui ont participé à faire cette identité à travers le club. Mais aussi les supporters et leur état d’esprit, a lancé Rocheteau à Leero Sport News. Je me souviens à mon époque, les supporteurs quand ça n’allait pas trop ils criaient ‘à la mine !’, ça veut tout dire. L’identification des supporters à leur club mais aussi de la ville à son club, est totale. On le voit tout le temps. » En ces temps de crise et de coronavirus, l’union sacrée est plus que jamais de mise.