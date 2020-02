ASSE : Roland Romeyer a fait deux beaux cadeaux à Epinal (2-1)

true

Satisfaite de la qualification et de l’accueil des locaux, l’ASSE a laissé sa part de la recette à Epinal et invité les dirigeants adverses à Geoffroy-Guichard.

Jeudi soir, l’AS Saint-Etienne a éliminé laborieusement les amateurs d’Epinal (National 2) sur le score de 2-1 au stade Marcel Picot de Nancy. Satisfait que l’épopée des Verts en Coupe de France se poursuive jusqu’en demi-finales, Roland Romeyer était d’humeur généreuse.

Comme il est généralement de coutume pour les clubs de Ligue 1 et même si certain ne la respecte plus, le président du Directoire de l’ASSE a reversé sa part de la recette aux Spinaliens. Selon Le « Progrès », cela représentait quand même un somme de 88 000€.

Désireux de laisser une belle image en Lorraine, Roland Romeyer a également invité les dirigeants d’Epinal à assister à la demi-finale ASSE – Stade Rennais à Geoffroy-Guichard le jeudi 5 mars prochain. Sextuple vainqueur du trophée, Saint-Etienne n’a plus remporté la Coupe de France depuis 1977 et n’a plus disputé la moindre finale depuis 1982. Autant dire que la réception des Bretons peut avoir son importance pour sauver la saison…