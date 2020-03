ASSE : Roland Romeyer en prend (encore) pour son grade

true

Le désormais consultant, Alain Roche, a donné son point de vue sur la tension qui règnerait à l’ASSE entre l’entraîneur Claude Puel et le président, Roland Romeyer.

C’est l’information de cette fin de semaine à l’ASSE. Selon l’Equipe, et on gardera le conditionnel, Claude Puel, l’entraîneur des Verts, aurait récemment menacé de quitter le club si Roland Romeyer, l’un des deux actionnaires, continuait de mettre son nez dans tous les dossiers. Et peu importe que ce soit Romeyer, et non Bernard Caïazzo, qui ait décidé de faire venir le Castrais chez les Verts, en remplacement de Ghislain Printant.

Sur les ondes d’Europe 1, au travers de propos retranscrits par le site Peuple-Vert, Alain Roche, dont le nom avait été évoqué comme directeur sportif il y a quelques mois, a donné son opinion sur la supposée brouille entre les deux hommes. Instructif.

« Il a tendance à prendre beaucoup de place. »

« Claude Puel a un management qui existe depuis déjà quelques années, qui est brutal. Ça a porté ses fruits à Lille il y a quelques années, beaucoup moins à Lyon ou à Leicester. Maintenant, à Saint-Etienne, on lui a donné les pleins pouvoirs. Il est au directoire donc il gère et il administre le club avec Xavier Thuilot. A partir du moment où vous avez ces deux personnes-là, vous leur laissez le pouvoir. Monsieur Romeyer a tendance très souvent à prendre beaucoup de place. C’est un président supporter qui veut être au fait de tout, être dans le vestiaire. Mais à un moment, chacun doit être à sa place. Je peux comprendre que Claude Puel ait tapé du poing sur la table en disant « laissez-moi les pouvoirs ! »