ASSE : Romeyer ne veut pas jouer de finale à huis clos, Le Graët lui répond !

Si, au niveau de la Fédération, on comprendrait la déception de l’ASSE de jouer une finale de Coupe de France sans public, Noël Le Graët a quand même fait un rappel au règlement.

Le souhait de Noël Le Graët (président de la FFF) de faire son possible pour placer la finale de Coupe de France ASSE – PSG en août à huis clos ne passe pas auprès de Roland Romeyer. Le Président du Directoire des Verts a dégainé dans « L’Equipe ».

« On nous parle de cette finale dans un Stade de France vide. Je ne peux pas imaginer une minute qu’on la joue sans nos supporters. Ça ne passera d’ailleurs pas auprès des nôtres. Saint-Étienne, sans ses supporters, n’est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n’est pas possible de la jouer sans eux. La Ligue 1 est arrêtée et pas la Coupe de France ? Pourquoi continuerait-elle au-delà de cette saison ? », a-t-il pesté.

Le forfait, une décision à mûrement réfléchir

Face à ce coup de gueule, Le Graët a donc pris la parole pour répondre au dirigeant stéphanois. Toujours dans « L’Equipe » : « On souhaite tous que la finale se dispute avec du public. Malheureusement, à cette heure, ce sera sans. Ce n’est pas nous qui décidons, pas même le gouvernement, mais le virus. On ne peut pas jouer, en l’état, avec du public avant septembre, donc début août ce sera sans. Après, si Saint-Etienne ne veut pas disputer la finale, ils connaissent la décision fédérale ».

Rappelons qu’en cas de forfait face à Paris, l’ASSE risque une interdiction de participation à – au moins – l’édition 2020-2021 mais s’expose aussi à une amende importante pour compenser les pertes liées à l’organisation de cette finale. S’il est encore loin d’être acté que la finale de Coupe de France puisse se tenir du fait de la pandémie de Covid-19, celle-ci fait déjà polémique.