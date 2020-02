ASSE : Ruffier a repris l’entraînement

true

On pouvait se demander si Stéphane Ruffier allait se remettre au travail après les péripéties de la fin de semaine dernière, Claude Puel qui choisit de l’évincer pour mettre Jessy Moulin dans les buts de l‘ASSE contre Reims (1-1), les sorties médiatiques fracassantes de son agent, le communiqué du club pour dénoncer son « individualisme forcené ». Mais oui, Ruffier s’est remis au travail.

Stéphane #Ruffier tout sourire à la fin de l’entraînement reste signer des autographes et prendre des photos avec les supporters #ASSE pic.twitter.com/y7aUakdxFJ — Macky Diong (@MackyDIONG) February 26, 2020

Il était ce matin parmi ses coéquipiers à l’entraînement. Comme le rapporte le journaliste Macky Diong, le Basque s’est entraîné avec Moulin et les autres gardiens sous les ordres de Fabrice Grange, lui qui était resté à l’intérieur hier après-midi.

Ruffier était même tout sourire en quittant les terrains de L’Etrat et il a pris soin de s’arrêter vers les supporters pour signer quelques autographes. L’heure semble donc à l’apaisement après des derniers jours mouvementés, et avant une semaine très importante pour l’ASSE avec le derby à Lyon dimanche soir et la ½ finale de Coupe de France contre Rennes jeudi prochain.