OL – ASSE : Kolo fait une promesse aux supporters verts avant le derby

But : Timothée, vous avez perdu deux points contre Reims…

Timothée KOLO : Ce nul a un goût de défaite, c’est vrai. Dans la tête, c’est dur. C’est frustrant de se faire remonter alors qu’on avait fait le plus dur. On mal géré le dernier ballon. Mais dans l’ensemble on a fait une bonne prestation. C’était pas mal dans l’état d’esprit.

C’est encourageant avant le derby ?

Je trouve. C’est plutôt positif même si au final c’est deux points de perdus. On ne va pas lâcher. On va devoir batailler, on le sait. Après, un derby, c’est spécial pour le peuple vert. Vous va aller à Lyon avec beaucoup d’envie, pour prendre des points et relever la tête.

🏆 L’homme du match s’appelle … William #Saliba ! Lors de #ASSESDR, notre jeune défenseur a récupéré 1️⃣8️⃣ ballons, record stéphanois ! pic.twitter.com/RwPgIeT5KE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 24, 2020

Défensivement, il y a eu du mieux contre Reims…

On a été assez solides. Et on a été solidaires. C’est bien. On est tous dans le même bateau.

La préparation du match n’a pas été évidente avec les déclarations de l’agent de Ruffier…

On n’y a pas pensé. On s’est serré les coudes. C’est comme ça qu’on arrivera à s’en sortir.