ASSE, OM : Obraniak se sert de Mandanda pour se payer Ruffier (et son agent) !

Hier soir, dans l’émission L’Equipe du soir, Patrick Glanz, l’agent de Stéphane Ruffier, est intervenu pour évoquer la situation du gardien de l’ASSE, taclant au passage ouvertement Claude Puel. « Stéphane est un des seuls joueurs à qui Puel parlait. Il est meurtri. Il faut que les présidents de l’ASSE prennent les chose en main parce que l’avenir du club est en danger. La situation est grave. Je sais comment Puel parle à ses joueurs. L’état de nerfs est incroyable. »

60 – Stéphane Ruffier en L1 cette saison : 60% de tirs arrêtés – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 14% de clean sheets (3/22) – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 1.82 but encaissé par match – plus haut ratio de sa carrière dans l’élite 🚨 Effondrement. pic.twitter.com/KWPYWMGcJf — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2020

« Mandanda a su se remettre en question. Pas Ruffier »

Des propos qui ont irrité Ludovic Obraniak, que Puel avait eu sous ses ordres au LOSC. « Je connais bien Puel. On est toujours en contacts. Il est loyal. » Et à lui d’ajouter : « La genèse du problème, c’est que des joueurs ont mis la pression à l’intersaison pour que Printant remplace Gasset car ils voulaient rester dans leur confort. Puel a récupéré un groupe au fond du trou physiquement. Ruffier avait un totem d’immunité mérité car il était performant. Mais cela fait des mois voire des années qu’il n’est plus à son niveau. Prenez Mandanda. L’OM ne joue pas mieux que l’ASSE. Mais lui a su se remettre en question. Pas Ruffier. »