ASSE : Ruffier ou Moulin, Fousseni Diawara valide le choix de Claude Puel

Sur le site Poteaux Carrés, Fousseni Diawara s’est confié sur la nomination de Jessy Moulin, qu’il connait bien, comme gardien numéro 1 de l’ASSE.

Claude Puel n’hésite pas à prendre des décisions fortes depuis son arrivée à l’ASSE ? David Wantier et Fabrice Grange en ont fait les frais, Robert Beric aussi. Mais la décision la plus forte du Castrais est certainement d’avoir sorti Stéphane Ruffier de son équipe, au bénéfice de Jessy Moulin. Invité à commenter ce choix sur le site Poteaux Carrés, Fousseni Diawara s’est voulu rassurant sur Moulin.

« Claude Puel a confirmé Jessy en numéro un. Jess a toutes les cartes entre les mains, c’est à lui de se montrer digne de la confiance qu’on lui accorde en réalisant les meilleures prestations possibles », a soutenu l’ancien défenseur des Verts, qui estime que Moulin a les épaules pour assumer son nouveau statut.

« Jessy a tout pour répondre aux attentes »

« Si Jessy a été promu numéro un, ce n’est pas pour rien. C’est qu’on pense qu’il est capable d’assumer ce poste toute une saison. C’est la première fois de sa carrière qu’il est numéro un, à 34 ans passés c’est peu courant, mais il n’a aucune pression à se mettre. Jessy est un fidèle soldat de l’ASSE, il est apprécié des supporters, des joueurs et du staff. Il a tout pour répondre aux attentes. J’y crois. »

Et à Diawara d’ajouter : « J’étais là lors de la demi-finale contre Rennes. Jessy était dans les buts et il a encore fait le taf. Le 24 juillet il va jouer la finale au Stade de France. Si ça se trouve c’est lui qui va faire gagner l’équipe, ce qui lancerait parfaitement la saison prochaine. C’est ce que je lui souhaite car tous ceux qui ont joué avec lui sont d’accord pour dire que c’est non seulement un bon gardien mais aussi un bon mec. »