ASSE : Ruffier rejouera-t-il pour les Verts ?

Ruffier sur le banc de l’ASSE, cela n’a pas été du tout du goût de son agent, Patrick Glanz, qui a multiplié les interventions médiatiques, taclant ouvertement Claude Puel. »Stéphane est un des seuls joueurs à qui Puel parlait. Il est meurtri. Il faut que les présidents de l’ASSE prennent les choses en main parce que l’avenir du club est en danger. La situation est grave. Je sais comment Puel parle à ses joueurs. L’état de nerfs est incroyable », a-t-il notamment expliqué. Des propos qui ont incité les dirigeants à monter au créneau via un communiqué, avec une prise de position claire en faveur de Puel. Les propos de Glanz sont qualifiés d’« outranciers » et « injurieux ». Et le club, qui dénonce l’individualisme de Ruffier, menace de saisir la Justice.

Il ne voudrait plus rejouer pour Puel

« L’ASSE n’accepte pas que des décisions sportives soient ainsi dénigrées et bafouées au nom d’un individualisme forcené, a fortiori avant un match important, a-t-on pu lire. Ses dirigeants veilleront toujours à préserver l’esprit d’équipe, fondement de tout projet de club. L’ASSE est un monument riche d’une histoire et d’un palmarès exceptionnels que plusieurs générations de joueurs et de supporters ont construit de manière solidaire. Les intérêts individuels n’ont pas leur place dans la légende ».

60 – Stéphane Ruffier en L1 cette saison : 60% de tirs arrêtés – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 14% de clean sheets (3/22) – plus faible % de sa carrière dans l’élite 🚨 1.82 but encaissé par match – plus haut ratio de sa carrière dans l’élite 🚨 Effondrement. pic.twitter.com/KWPYWMGcJf — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2020

Moulin reconduit dimanche à Lyon

Dès lors, dans ce contexte pour le moins houleux, se pose forcément la question de l’avenir de Ruffier. Puel l’a dit : c’est Moulin qui jouera dimanche à Décines, contre Lyon. Selon L’Equipe, Ruffier, lui, était avec des amis à Clermont dimanche pendant que l’ASSE jouait contre Reims. Son retour à l’entraînement est programmé pour mardi. Mais d’après le quotidien, l’ancien monégasque pourrait ne plus vouloir porter le maillot vert si Puel reste sur le banc.. » En mettant une claque à Ruffier, Puel chercherait à provoquer un déclic chez lui. Connaissant la personnalité de Ruffier, il est permis de douter que cette mise à l’écart provoque un déclic psychologique. Le risque se révèle dès lors grand de le voir refuser de renfiler les gants sous les ordres de Puel. Il n’adhère pas, plus, à son projet », a écrit Bernard Lions.

Obraniak : « Pour Puel, ce comportement, c’est fini »

Sous contrat jusqu’en juin 2021, à 2,8 M€ brut par an, Ruffier, arrivé en 2011, pourrait donc avoir joué son dernier match avec les Verts face à Brest (2-3)… Ludovic Obraniak, qui avait connu Puel à Lille, estime que son attitude et celle de son agent ne vont pas favoriser un éventuel retour en grâce. » Puel est un coach loyal mais il ne fait pas de cadeaux, a expliqué l’ancien Dogue. Il est en mission à Saint-Etienne pour reconstruire car avant c’était le Club Med. Il ne fait pas d’état d’âme. Il est intransigeant avec tout le monde, même avec Cabaye et Debuchy qu’il connait bien. Il pousse les mecs pour voir sur qui il peut compter. Et là, quand il dit à Ruffier qu’il ne jouera pas le prochain match, Ruffier tourne les talons. Il renonce et envoie son agent dans les médias. Pour Puel, ce comportement, c’est fini. » Le divorce semble consommé. Surtout que Puel accorde une grande importance au jeu au pied, chez ses gardiens, et que ce n’est pas la qualité première de Ruffier. Un divorce inévitable, en fait ?