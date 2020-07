ASSE : Ruffier, son comportement, sa mise à pied…Romeyer sort du silence

false

Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe, le président de l’ASSE, Roland Romeyer, est revenu sur l’épineux dossier Stéphane Ruffier.

On ne l’avait pas encore entendu sur le sujet. Celui, pour le moins encombrant, de Stéphane Ruffier, gardien de l’ASSE, qui a récemment reçu une mise en demeure de son club et qui pourrait quitter le Forez par la petite porte. La Ruff, qui a perdu sa place de titulaire, n’aurait, et le conditionnel reste de rigueur, pas le comportement approprié.

Raison suffisante pour le pousser dehors ? Roland Romeyer, l’un des deux présidents de l’ASSE, a évoqué le sujet dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe. Et, visiblement, Ruffier ne pourra compter sur un quelconque soutien.

« Le directeur général du club le recevra ce mercredi après-midi. Il ne faut pas oublier qu’à l’origine du problème, c’est un simple choix sportif. Personne n’est au-dessus du club et personne ne peut se prévaloir d’un statut de titulaire. Claude décide et manage son équipe comme il le souhaite. Pas un entraîneur ne peut dire que je suis intervenu dans le domaine sportif. Jamais, jamais. Bon, une fois, pour imposer un joueur (Aubameyang) car on s’était mis d’accord avant.

« La procédure engagée la semaine dernière est appropriée au regard du comportement de Stéphane Ruffier. »