ASSE : Saliba, pourquoi il ne s’inquiète pas

But : William, ce match nul contre Bordeaux, c’est un point de pris ou deux de perdus pour l’ASSE ?

William SALIBA : Plutôt deux de perdus je pense, même si c’est eux qui ont ouvert le score. On aurait dû marquer les premiers en première mi-temps. Mais bon, on ne s’est pas désunis après leur but, on est restés solides et on est revenus. Et on a tenu en finissant à dix dans le dernier quart d’heure.

Après Rennes, c’était compliqué physiquement ?

Bien sûr. Il y avait un peu de fatigue. Mais je pense qu’on a fait un bon match quand même.

🏆 Auteur de son 10e but en @Ligue1Conforama cette saison, @BouangaDenis 🥇 (42%) est votre homme du match #ASSEFCGB. 👟 Le passeur décisif, @Ryadbdz 🥈 (21%) et le roc 💪 @Wesley_Fofanaa 🥉 (14%) complètent votre podium. pic.twitter.com/voYt4NyXjG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 9, 2020

Vous perdez une place au classement. N’êtes-vous pas inquiet ?

Non, je ne suis pas inquiet, quand même pas. Mais c’est sûr qu’il va vite falloir gagner des matches. Le positif, c’est qu’on vient de faire une bonne semaine. On a repris confiance. On va essayer d’aller gagner à Monaco. Ça ferait du bien au classement.

Vous regardez les résultats de ceux qui sont derrière ?

Oui, un peu. On est bien obligés.