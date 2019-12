ASSE : Sergi Palencia est conscient de ses lacunes

false

Auteur d’une première partie difficile depuis son arrivée à l’ASSE, Sergi Palencia ne fuit pas ses responsabilités. Sans désarmer.

Après la défaite de l’ASSE à Rennes (1-2), il y a quelques semaines, l’ancien girondin Sergi Palencia avait reconnu, à demi-mots, qu’il n’avait pas été exempt de tous reproches sur l’égalisation bretonne de Raphinha, qui s’était défait de son marquage. « C’est toujours difficile à Rennes mais on a mené. Après, moi, j’aurais peut-être dû fermer un peu. Les Rennais ont égalisé sur un contre. C’est allé vite », avait expliqué l’ancien bordelais.

« Je sais que je dois être plus costaud »

Peu utilisé depuis l’arrivée de Claude Puel, l’Espagnol a laissé entendre la semaine dernière qu’il était conscient de jouer gros à Wolfsburg, en Ligue Europa. « Ce match est important pour ceux qui vont le jouer, pour démontrer au coach que l’on mérite de jouer plus souvent. » Et à lui d’avouer encore : « J’essaye de m’améliorer pour avoir plus de temps de jeu. Je sais que je dois être plus costaud. » Le tout avant de livrer une prestation très moyenne en Allemagne, où il a relâché son marquage sur Otavio, l’auteur du but des Loups. Et de rester sur le banc dimanche contre le PSG (0-4). Pas sûr que cela annonce du bon pour lui, à l’aube du Mercato…