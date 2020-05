ASSE : son avenir, Cabaye, le Mercato, les finances du club… Debuchy se confie !

true

A l’occasion d’un entretien à « beIN Sports » lundi soir, Mathieu Debuchy s’est livré sur son avenir (lui qui est cité au PSG), celui de son ami Yohan Cabaye et les rumeurs autour de l’ASSE. Morceaux choisis.

Sur son cas personnel

« Je me sens très bien à Saint-Etienne, j’ai été bien accueilli, ce sera ma troisième saison. Je suis très content de porter ce maillot. Jouer à Saint-Etienne, c’est du bonheur ! (…) Il me reste un an de contrat donc normalement je serai toujours en vert la saison prochaine ».

Sur l’avenir de Yohan Cabaye

« J’aimerais bien que Yo Cabaye reste à Sainté mais c’est un choix qui ne m’appartient pas malheureusement. Moi j’aimerais car au-delà du fait qu’on se connaît depuis qu’on a 12 ou 13 ans, c’est un très bon joueur. Je pense qu’il peut encore apporter au club. C’est dommage, après, peut-être que ça va bouger et qu’il restera encore un an de plus. On verra, la décision appartient au coach ».

Sur les rumeurs autour de la situation financière de l’ASSE

« Je n’ai pas trop prêté attention à l’article de Médiapart, j’ai vu que Saint-Etienne a démenti. S’ils ont publié ce démenti c’est qu’ils ont des raisons. Je sais que la crise du coronavirus va porter préjudice à pas mal de clubs mais si Saint-Etienne a démenti c’est que tout se passe bien. Je n’ai pas d’inquiétude ».