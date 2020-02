ASSE – Stade de Reims (1-1) : Denis Bouanga fait son mea culpa

true

Après le match nul de l’ASSE contre Reims (1-1), Denis Bouanga est revenu sur la dernière action du match, estimant qu’il avait manqué de lucidité en centrant plutôt que de conserver le ballon. « L’égalisation de Reims part de moi, a expliqué l’attaquant, qui avait ouvert le score. J’aurais dû garder le ballon ou le laisser en touche mais j’ai fait le choix de centrer et on prend ce contre. » « Je m’en veux beaucoup », a-t-il aussi posté sur Twitter, en remerciant le public d’avoir soutenu l’équipe.



9️⃣e but en @Ligue1Conforama cette saison, et record personnel, pour @BouangaDenis ! 💪 🔍 Le but vu de le pelouse 👇 pic.twitter.com/xLEz4AtGzc — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 24, 2020

Malgré cette égalisation, le Gabonais retire du positif de la rencontre avant le derby. « Ce nul, c’est comme une défaite parce qu’on se fait égaliser dans le temps additionnel, mais on a vu un bon état d’esprit. On était groupés. On s’est battus les uns pour les autres. C’est de bon augure. »

Et à lui d’ajouter : « Maintenant, on va se tourner vers ce derby. On va bien le préparer. On va aller là-bas en étant déterminés. On va essayer d’améliorer ce qui n’a pas marché contre Reims. »