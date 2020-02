ASSE – Stade de Reims (1-1) : les 5 raisons de rester positifs pour les Verts

true

Jessy Moulin, coup de poker réussi

En se passant des services de Stéphane Ruffier, Claude Puel avait pris un risque. Une mauvaise performance de Jessy Moulin l’aurait fragilisé. Mais cela n’a pas été du tout le cas. D’abord parce que l’habituelle doublure a été excellente, sortant deux parades importantes face à Dia (42e) puis Touré (61e) à 0-0. Une bien belle réponse aux craintes même s’il aurait aussi pu couter cher sur une mauvaise relance (81e). Passé proche du clean-sheet, Moulin a cependant dû s’incliner sur un penalty de Boulaye Dia (94e).

« La légende de l’#ASSE c’est son institution ! », affiche les Magic Fans, juste derrière les buts habituellement gardés par Stéphane #Ruffier #ASSESDR #L1 pic.twitter.com/ntubkyFexy — Macky Diong (@MackyDIONG) February 23, 2020

Honorat en centreur, Bouanga à la finition, le foot ça peut être facile finalement

Face à un verrou tel que celui du Stade de Reims, l’ASSE a parfaitement su mener sa barque pour aller chercher un succès précieux dans la course au maintien. Le but est d’ailleurs un modèle du genre. Centre parfait de Franck Honorat (73e), démontrant les qualités qui étaient siennes en Ligue 2 l’an passé, et joli coup de casque du meilleur buteur Denis Bouanga pour son 9e but de la saison en Ligue 1.

Kolodziejczak est redevenu une arme à gauche

Il est la preuve que Claude Puel n’est pas rancunier. Il y a quelques semaines, le coach ligérien et son défenseur Timothée Kolodziejczak s’accrochaient par médias interposés. Depuis, les deux hommes ont mis de l’eau dans leur vin et « Kolo » a (enfin) accepté de rejouer à gauche de la défense, là où il est le plus performant cette saison. Contre Reims, le joueur prêté par Tigres a fait son match.

Mvila a bien suppléé Perrin… jusqu’à la 94e minute

Privé de solutions en défense centrale du fait de la (petite) blessure de Loïc Perrin cette semaine, Claude Puel avait choisi d’aligner Yann Mvila en défense centrale aux côtés de William Saliba. Loin d’être rayonnant dans l’entrejeu ces derniers temps, Mvila a bien répondu à ce poste. Jusqu’au temps additionnel, il était l’une des satisfactions du bricolage du jour. Malheureusement, il a commis l’irréparable avec ce croque-en-jambe sur Boulaye Dia qui s’est fait justice sur penalty.

Le public n’a pas lâché

Venus à L’Etrat s’expliquer pacifiquement avec les joueurs samedi, les Ultras stéphanois avaient décidé de soutenir leur équipe face à Reims. Si l’avant-match était marqué par quelques tifos saignants, le public a ensuite joué son rôle de 12e homme à plein. Cela s’est matérialisé par des chants du début à la fin du match et un soutien sans faille qui aurait pu (ou du) être payant. Collectivement en tout cas, ce que l’ASSE a proposé contre les Champenois était cohérent même si la peur les a un peu rattrapé sur la fin avec des entrées mitigées de Miguel Trauco et surtout de Gabriel Silva (remplaçant d’un Yohan Cabaye blessé).



« En espérant ne pas se revoir dans 10 jours… » affiche à son tour le Kop Sud. En référence à leur venue à L’Étrat hier lors de l’entraînement ? #ASSESDR #L1 #ASSE pic.twitter.com/QHMlgMEnLh — Macky Diong (@MackyDIONG) February 23, 2020