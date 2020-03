ASSE – Stade Rennais (2-1) : Kolodziejczak n’a pas de revanche personnelle en tête

true

Ce vendredi, l’ASSE est un beau finaliste de Coupe de France et le club stéphanois le doit en partie à Timothée Kolodziejczak. Le défenseur des Verts a signé un match plein avec notamment l’égalisation juste avant la mi-temps.

Une belle revanche pour celui qui, il y a encore quelques semaines, était écarté après avoir été publiquement pointé du doigt par Claude Puel pour son comportement. Pourtant, hors de question pour le défenseur de tirer la couverture à lui.

Pensant avant tout aux supporters et à son équipe, le défenseur de l’ASSE a savouré le moment passé jeudi soir comme il l’a confié au Progrès. « On voulait vraiment le faire pour nos supporters. Ils vivent des moments difficiles comme nous et aimeraient aussi qu’on soit plus haut au classement. On est fiers de pouvoir les amener au Stade de France. C’est un soulagement. On a fait une grosse première mi-temps, on aurait pu marquer plus de buts. On n’a pas lâché en deuxième mi-temps même si on était un peu moins bien physiquement. On a continué. On va savourer ce soir. Dès demain, on va se reconcentrer sur le championnat car on a besoin de points ».