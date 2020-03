ASSE – Stade Rennais (2-1) : Larqué tire encore dans le tas !

true

Le public sauve le bilan de l’ASSE

« L’ASSE était tellement au fond du gouffre qu’on est monté dans les nuages avec cette victoire contre Rennes. Mais il faut vite revenir sur terre, parce que ce match contre Bordeaux est très important. Le maintien est loin d’être acquis. Il y a des motifs d’espoirs. Des joueurs ont relevé l’équipe et, le paradoxe c’est que ce ne sont pas les cadres mais les jeunes comme Saliba ou Fofana. On ne peut pas tout demander à des gamins de 20 ans. »

Debuchy ne fait oublier ni M’Vila ni Hamouma

« Mathieu Debuchy a une réelle conscience professionnelle, il est irréprochable dans l’investissement. Les années pèsent dans les jambes mais il donne le meilleur. En revanche, les autres cadres, ou ceux qui se prétendent l’être, sont défaillants. Yann M’Vila a des exigences sur le nom de l’entraîneur, je rêve ! Le football est impitoyable. Il a un passé mais, aujourd’hui, c’est un joueur très moyen. Il cumule 0 but et 3 passes décisives en 2 ans à Saint-Étienne. Pour un milieu de terrain ? 8 passes sur 10 sont en arrière ou latérales. Et Romain Hamouma n’est qu’un intermittent du spectacle. Ils n’ont pas la tête sur les épaules. »

Ruffier doit aussi mouiller le maillot

« Stéphane Ruffier a été écarté, son agent conteste sous le prétexte qu’on n’écarte pas une légende, mais les bras m’en tombent. Oui, Ruffier a été l’un des éléments moteurs ces dernières années. Mais il était moins bon et c’est normal que l’entraîneur aligne le gardien qu’il juge le meilleur. Il n’y a pas 36 attitudes à adopter. Si les joueurs retrouvent une attitude populaire, combative, ils seront pardonnés. »