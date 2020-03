ASSE – Stade Rennais (2-1) : Pierre Ménès a vu des Verts métamorphosés

true

Pierre Ménès s’est régalé de la prestation de l’AS Saint-Etienne face au Stade Rennais (2-1) et l’a fait savoir.

Sur son blog, Pierre Ménès a analysé la victoire de l’AS Saint-Etienne sur le Stade Rennais (2-1) en demi-finale de Coupe de France. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le consultant de Canal+ a apprécié la prestation des Verts et leur état d’esprit sur ce match.

De la différence d’avoir une pression positive sur les épaules

« Alors je n’ai pas vu en intégralité tous les matchs de Saint-Etienne cette année, mais je ne crois pas beaucoup me tromper en disant que c’est sans doute la meilleure prestation des Verts cette saison. Le fait de ne pas jouer sa peau sur ce match, d’avoir une pression positive au lieu de celle, négative, qui semble les accompagner chaque week-end en Ligue 1, a changé cette équipe. Les joueurs de Puel ont dominé les Rennais sur l’ensemble du match et méritent totalement leur qualification », a expliqué Ménès, nostalgique au moment d’évoquer la finale face au PSG qui se profile. Un revival de 1982 qui lui a remonté quelques souvenirs.

« Les Verts pour un remake »

38 ans après, Sainté retrouve la finale de la Coupe de France (et le PSG) –> https://t.co/9K6MJ0Gs9f pic.twitter.com/Bm6dRuWEs0 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 5, 2020

Un contrecoup à redouter chez les Rennais ?

En revanche, au moment d’évoquer la partition des Rennais, l’ancien journaliste de L’Equipe restait sur sa faim, parlant d’un « tenant du titre extraordinairement décevant » : « Chacun a joué sa petite partition dans sa zone et s’en est contenté. J’ai trouvé qu’il y avait peu d’enthousiasme dans cette équipe de Rennes et c’est assez inquiétant en vue du sprint final qui attend les hommes de Stéphan en championnat pour tenter de conserver leur place sur le podium. Les Verts eux, ne sont pas encore sauvés, loin de là. Mais cette éclaircie dans un ciel bien gris va leur faire un bien fou moralement. On verra quelles seront les conséquences de ce match dans les semaines qui viennent ».