ASSE – Stade Rennais (2-1) : Puel s’est servi du derby pour envoyer les Verts à Paris

Au cœur d’une saison pourrie en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est offert une éclaircie jeudi soir en dominant le Stade Rennais (2-1) et en s’offrant une finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain le 25 avril. Une première depuis 1982… Et un match très particulier pour le Peuple vert. A l’issue de la rencontre, Claude Puel ne boudait pas son plaisir d’être parvenu à ramener l’ASSE à la vie.

Claude Puel : « C’est une bouffée d’oxygène »

Le Castrais s’est d’ailleurs servi de la frustration du derby perdu quatre jours plus tôt à Lyon (0-2) pour construire ce succès : « Cela a permis de mettre en lumière, s’il y en avait besoin, la différence de visage qu’une équipe pouvait montrer d’une mi-temps à l’autre. Ce soir, on a montré deux mi-temps assez complètes, avec une grosse débauche d’énergie, en étant acteurs (…) On prend un but sur la première incursion rennaise, on aurait pu baisser la tête mais on a été très forts, de ne pas lâcher, de revenir au score et de remettre la pression sur cette équipe », a confié un Puel heureux.

« On essaye toujours d’être positif dans toutes les situations. On a été très forts dans nos têtes. Ces derniers temps, c’est plutôt nous qui concédions un but dans le temps additionnel, là, c’est le contraire. C’est le chemin à suivre. C’est une bouffée d’oxygène. Cette qualification en finale donne de la vie au groupe, même si on a tous conscience maintenant qu’il faut avancer en championnat. Ce sera très costaud », ajoute le technicien.

Stéphan : « Saint-Etienne mérite sa qualification »

Côté Rennais, Julien Stéphan tentait déjà de surmonter la déception de cette élimination sur le fil (but de Ryad Boudebouz à la 94e minute) : « Le scénario est cruel. On n’a pas fait le match qu’on avait imaginé, Saint-Etienne mérite sa qualification. Il faut désormais se remobiliser. On sait à quel point c’est rare d’avoir l’occasion de jouer au Stade de France, mais on a encore de belles choses à faire cette saison ».