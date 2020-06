ASSE, Stade Rennais, LOSC – Mercato : vers une bataille franco-allemande pour Aouchiche ?

true

Courtisé par l’ASSE, Adil Aouchiche (17 ans) est en fin de contrat au PSG. Le milieu offensif est très courtisé en Ligue 1 et en Bundesliga.

Désiré par Claude Puel, Adil Aouchiche ne s’est toujours pas engagé avec l’ASSE. Pour le moment, le milieu offensif a refusé un contrat professionnel du PSG. Alors qu’une réunion de la dernière chance était prévue en début de semaine entre le PSG et Adil Aouchiche, cette dernière n’a finalement pas eu lieu. Le deuxième meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde U17 va donc quitter son club formateur. Un nouveau coup dur après le départ de Tanguy Kouassi pour le Bayern Munich. Forcément, la situation contractuelle d’Aouchiche crée un énorme intérêt de plusieurs prétendants.

Selon les informations de Foot Mercato, pas moins de 7 clubs sont toujours en course pour s’offrir les services du milieu de terrain parisien ! La cour est grande pour arracher la signature de Aouchiche. Actuellement, l’affaire se dirige vers une bataille franco-allemande.

D’un côté, le Stade Rennais, le LOSC et l’AS Saint-Etienne sont attentifs. De l’autre côté du Rhin, le Borussia Dortmund, Schalke 04, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig restent à fond sur le sujet. Chaque formation a fait son offre et a tenté de trouver les bons arguments pour convaincre le futur ex-joueur du PSG. Comme depuis le début, Adil Aouchiche et son entourage vont privilégier l’aspect sportif au financier. Le milieu offensif veut du temps de jeu pour exploser au plus haut niveau. Le PSG ne peut lui garantir une place dans la rotation avec son effectif pléthorique. C’est donc le club qui proposera les meilleures garanties qui devrait l’emporter. Le dénouement est imminent.