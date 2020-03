ASSE – Stade Rennais : Mahdi Camara fait passer un message aux supporters

true

But : Mahdi, une ½ finale de Coupe de France, ce n’est pas un match comme les autres…

Mahdi CAMARA : Non. C’est un match qui nous tient à cœur. On a envie d’emmener les supporters au Stade de France, de leur faire plaisir, et de se remettre en confiance.

La défaite à Lyon vous met-elle encore un peu plus la pression ?

Je pense, oui. On sait que les supporters ne sont pas contents. Mais il n’y a pas de cassure pour autant. J’ai confiance en eux pour qu’ils nous soutiennent comme ils le font depuis le début de la saison. Je pense que le stade sera énorme demain. Il y a très longtemps que l’ASSE n’est pas allée en finale de la Coupe de France et on a tous envie d’y aller. Ce serait magnifique.

Quel regard portez-vous sur Rennes ?

C’est une très bonne équipe, le tenant du titre. Ça ne vas pas être simple. C’est costaud dans tous les secteurs. Mais on va tout faire pour les battre.

Ce pourrait-être un tournant ?

C’est possible. Je l’espère. Si on gagne, ça peut nous redonner confiance pour la fin de saison.

N’est-ce pas difficile de savourer vu la situation en championnat ?

On savourera si on gagne. C’est une ½ finale. On va jouer chez nous, devant nos supporters. Ils sont toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je sais qu’ils vont nous soutenir, nous pousser. On va tout donner pour leur faire plaisir.