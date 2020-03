ASSE : Stade Rennais, supporters, cadres…Puel avait des choses à dire

true

L’affluence dans le chaudron

« Beaucoup de supporters voyagent pour venir voir Saint-Etienne. 32 000 supporters pour une demi-finale un jeudi à 21 heures, je ne trouve pas que c’est signe de faible affluence ou de cassure avec les supporters. Je trouve même que les gens répondent présents au contraire. On a des supporters fantastiques. Ils portent un support extraordinaire aux joueurs. Mais je regrette ce qu’il s’est passé à Lyon samedi soir. »

Les cadres

« Je ne tape pas sur les cadres en particulier. J’attends que tous les joueurs soient disponibles à chaque match. »

Le Stade Rennais

« Un match de coupe a quelque chose de particulier par rapport à un match de championnat. On a relancé cette équipe de Rennes quand on est allé les jouer. J’espère qu’ils nous relanceront demain. Il faudra jouer à notre meilleur niveau, démontrer ce qu’on est capable de faire. On se doit de devenir acteur. Il y a un problème mental, c’est à nous de passer outre et profiter du soutien des supporters pour faire un match complet. »

L’avenir ?

« « Si je joue ma saison? Je ne veux pas spéculer. Il faut jouer les matches, être acteurs, et ne pas penser ou se projeter. »

Fofana et Camara

« Wesley Fofana a un très fort potentiel. Laissons-le se développer à son rythme. Ce serait une erreur de la placer trop haut prématurément. Mahdi Camara, lui, est quelqu’un sur lequel je ne comptait pas énormément de prime abord. J’ai découvert un joueur avec de grosses capacités de récupération et physiques. C’est quelqu’un de fiable, dans l’esprit du club, avec une très bonne mentalité. »