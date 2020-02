ASSE : le rêve modeste et fou de Wesley Fofana

true

Hier soir, au stade Marcel-Picot, il a une fois encore livré une solide prestation. Comme si Wesley Fofana était devenu, au fil du temps et en dépit de son jeune âge, l’assurance tous risques de la défense de l’ASSE. Au même titre que ses partenaires, le Marseillais d’origine n’est plus qu’à 90 minutes du Stade de France et d’une finale inattendue de Coupe.

Les Verts, qui galèrent tant en championnat, nourrissent désormais une folle ambition : battre le Stade Rennais en demi-finale et retrouver le vainqueur d’OL-PSG. Réalisable ? Oui si l’on se fie aux propos de Fofana au terme de la victoire, hier, face à Epinal.

« En Coupe, on ne calcule pas, on joue à fond »

« Cette compétition nous fait vraiment du bien. En coupe, on ne calcule pas, on joue à fond. On veut continuer notre parcours jusqu’au Stade de France, et essayer de soulever la coupe. Rennes est une bonne équipe, tenante du titre. Mais la demi-finale va se jouer chez nous, dans le Chaudron. On aura nos supporters avec nous. Ce sera à nous de faire le job. »