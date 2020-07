ASSE, Stade Rennais – Mercato : nouvelle mise au point concernant Bouanga

true

Denis Bouanga est de nouveau annoncé sur le départ de Saint-Etienne. Mais Mohamed Toubach-Ter soutient qu’il se sent bien chez les Verts.

Après plusieurs jours de rumeurs multiples, Denis Bouanga n’est plus au cœur de l’actualité des transferts. Courtisé par le Stade Rennais, Everton et le Betis Séville, l’attaquant devrait rester à l’AS Saint-Etienne. Claude Puel ne veut pas perdre son meilleur buteur et passeur du dernier exercice.

Cela n’empêche pas certains de refaire du buzz à partir de propos remontant à plusieurs semaines. Ainsi, le site Foot sur 7 a titré un brève « ASSE Mercato : Denis Bouanga veut quitter l’AS Saint-Etienne ». Pour étayer le propos, le journaliste a repris les déclarations du frère du Stéphanois, qui avait affirmé fin juin que son frère rêvait de jouer la Champions League.

Une brève qui a fait réagir l’insider Mohamed Toubach-Ter sur Twitter : « L’auteur de ce papier est un supporter du Stade Rennais… sûrement la raison de ce papier Fake News. Donc ça va être court et précis : Denis Bouanga se sent très bien à Saint-Etienne et merci de ne pas déformer les propos de son frère, Didier Bouanga ! Bon week-end ». Dont acte.