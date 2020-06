ASSE, Stade Rennais – Mercato : une alternative à Bouanga dénichée au Portugal ?

true

Selon la presse portugaise, Rennes et Saint-Etienne seraient sur les rangs pour accueillir l’attaquant du FC Porto Vincent Aboubakar, qui veut partir.

Ce n’est pas un secret, le Stade Rennais lorgne Denis Bouanga, meilleur joueur de l’ASSE la saison passée. Les Verts souhaiteraient bien évidemment conserver leur attaquant gabonais mais, leurs finances étant dans le rouge, ils ne pourront pas dire non à une belle offre.

A en croire la presse portugaise, Rennais et Stéphanois pourraient se retrouver sur un autre dossier, qui concerne toujours un attaquant : celui de Vincent Aboubakar. A 28 ans, le Camerounais est poussé vers la sortie au FC Porto, où il n’est plus titulaire. Selon A Bola, les Rouge et Noir ainsi que les Verts l’auraient à l’œil.

Cependant, difficile d’imaginer le Stade Rennais passer à l’action sur ce dossier, estimé entre 5 et 10 M€, s’il a déjà mis la main sur Denis Bouanga. Quant à l’ASSE, elle a déjà affirmé par la voix de Claude Puel que les transferts à plus de 5 M€ faisaient partie du passé…