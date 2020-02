ASSE : Stéphane Ruffier quasiment en dépression ?

true

Impérial depuis son arrivée à l’AS Saint-Etienne en 2011, Stéphane Ruffier est dans le dur aujourd’hui. Très rarement décisif, le Basque donne l’impression de subir les événements alors qu’il les contrôlait auparavant. Dans le jeu des questions-réponses avec les internautes, le journaliste de Canal+ Pierre Ménès a carrément parlé de dépression à son sujet !

« Craindre le pire pour les Verts, peut-être pas, le redouter, oui. Tu es à deux points du barragiste et des équipes comme Dijon ou Amiens sont dans une autre dynamique que l’ASSE. Le problème, c’est que Puel est arrivé avec ses méthodes peu câlinantes, ce qui a fait une grosse différence avec ses prédécesseurs Gasset et Printant. »

« Il est en conflit très clair avec les anciens de l’équipe, qui ne jouent pas. Et le problème, c’est que pendant ce temps-là, l’équipe ne gagne pas. Donc le fossé se creuse entre ces anciens qui ne jouent pas et ces jeunes qui n’arrivent pas à performer. Moi, il y a un joueur qui m’inquiète beaucoup dans cette équipe, c’est Stéphane Ruffier, que je trouve quasiment en dépression. Il voit passer les ballons, il semble au bout du rouleau. Il n’est déjà pas très expressif mais là, on sent vraiment qu’il n’en peut plus. »