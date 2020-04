ASSE : successeur annoncé d’Aulas à l’OL, Tony Parker snobe les Verts

true

Successeur annoncé de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL, Tony Parker a fait mine de ne pas savoir dans quelle ville se situait le Chaudron…

Depuis qu’il a pris en main l’Olympique Lyonnais à la fin des années 80, Jean-Michel Aulas a fait de la rivalité avec l’ASSE l’un de ses fonds de commerce. Le président des Gones ne manque jamais une occasion de tacler ou de se moquer des Verts, avec qui il a réduit la distance niveau palmarès.

Pour lui succéder, « JMA » songe à Tony Parker, de qui il s’est rapproché depuis quelque temps. L’idée plaît beaucoup à l’ancien champion de basket, qui a laissé entrevoir un gros potentiel lors d’un live Instagram avec le tennisman Gaël Monfils. Pour le titiller, ce dernier lui a demandé dans quelle ville on trouve le Chaudron.

La réponse de Parker est d’une mauvaise foi très « aulasienne »… « Wahou, je sais pas. Il y a Le Portel dans le basket, on appelle ça le chaudron, mais ce n’est pas possible, ce n’est pas ça. Dans le foot ? Je ne vois pas. » Monfils l’ai aidé en lui parlant d’un ennemi de l’OL et Parker a compris que c’était Saint-Etienne, concluant de la sorte : « C’était tout simple et je suis parti sur des trucs compliqués ».