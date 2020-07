ASSE : terrain, vestiaire, deuil…Loïc Perrin évoque sa retraite

true

Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe, le capitaine de l’ASSE évoque assez clairement son futur. Synonyme de proche retraite.

On ne sait toujours pas si il jouera demain soir le dernier match de sa carrière. Et lui non plus, d’ailleurs, comme il l’assure dans un entretien accordé à nos confrères de l’Equipe. Loïc Perrin, capitaine emblématique de l’ASSE, sera en tous cas au rendez-vous du Stade de France, demain soir, pour la finale de la Coupe de France face au PSG. Et si le « Capi » n’assure pas qu’il prépare ses adieux, on sent tout de même l’éventualité d’un au-revoir.

« Il me faudra faire le deuil et donc m’occuper autrement. »

« Ce qui me manquera le plus ? Le vestiaire et sa vie. La gagne, aussi. J’ai ça dans le sang. Ce sera spécial de voir un match en tribunes, dans une ambiance de folie à Geoffroy-Guichard, en me disant que je ne pourrai plus être sur le terrain. Il me faudra faire le deuil et donc m’occuper autrement. Ma seconde carrière ? Au club. Mais je n’ai pas envie d’arrêter sans savoir quoi faire. Et je n’ai toujours pas cette envie. Le terrain, c’est ce que je connais le mieux, mais je ne resterai pas dessus. Entraîneur, pas tout de suite en tous cas. »

On saura demain, en toute fin d’après-midi, si Perrin sera aligné par Claude Puel comme titulaire face aux Parisiens.