ASSE : Trauco a mal vécu les débuts de l’ère Claude Puel

En engageant un arrière gauche qui avait été le meilleur de la dernière Copa America, l’ASSE pensait avoir réussi un bon coup avec Miguel Trauco. Quelques mois plus tard, le latéral péruvien a encore du mal à répondre aux attentes.

Présent devant la presse ce vendredi, le défenseur s’en est expliqué avec franchise. L’adaptation à la vue française et surtout à la Ligue 1 semble prendre du temps. « Je me sens très bien à Saint-Etienne. Je me suis très bien adapté à la ville, au climat. C’est le plus important pour réussir. Le football français est davantage physique. Il a fallu s’adapter. Le travail au quotidien m’a fait prendre confiance. Le niveau est encore plus élevé ici. Les joueurs sont rapides comme dans le championnat brésilien. Mais ici, les joueurs sont plus grands, plus physiques », a expliqué le joueur dans des propos rapportés par le Progrès.

Mais c’est surtout l’instabilité du début de saison qui semble avoir compliqué les débuts de Trauco. Le changement de coach de Ghislain Printant à Claude Puel a d’ailleurs été difficile à vivre pour le défenseur stéphanois. « Le changement d’entraîneur n’a pas été à mon avantage au début. J’avais besoin de continuité et j’ai été écarté du groupe. La frustration accumulée, je l’ai transformé en motivation. Ça va de mieux en mieux ». La promesse d’une année 2020 d’un tout autre acabit ?