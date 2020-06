ASSE : un ancien gardien des Verts réhabilite Fabrice Grange

true

Parfois montré du doigt, Fabrice Grange, qui vient de quitter l’ASSE, a laissé un très bon souvenir à Anthony Maisonnial, aujourd’hui au Paris FC.

Dans un entretien accordé à Main Opposée, Anthony Maisonnial a rendu un bel hommage à son ex-coach à l’ASSE Fabrice Grange. « Avec Fabrice Grange c’est particulier car c’est lui qui a accompagné l’adolescent que j’étais avant de devenir un homme puis un footballeur professionnel, a-t-il confié. Je suis arrivé chez les pros à 15 ans, c’est avec lui que j’ai passé le plus d’années. J’étais jeune et j’avais mon caractère, ce n’était vraiment pas facile au début. Ce qu’il cherche à te faire comprendre, c’est que tu es dans le vif du sujet et que ce n’est pas le monde des bisounours. Il a une méthode d’entraînement bien à lui, il demande beaucoup de rigueur mais s’il le fait, c’est pour te faire progresser. »

Maisonnial a aussi remercié Janot

Et à l’actuel gardien remplaçant du Paris FC, qui a disputé 13 matches avec le 17e du dernier championnat de L2 en 2019-20, d’ajouter : « Je m’en suis davantage rendu compte lorsque je fais mes premiers pas en Ligue 1 face à Lorient. Je me souviens encore de ses mots : « tout ce travail que l’on fait depuis 3/4 ans, c’est pour que tu sois prêt aujourd’hui et tu l’es, il peut rien t’arriver et même si c’est le cas, je serais avec toi. Tu as 18 ans ne te prends pas la tête. » C’est ce qui m’a permis d’avoir confiance à ce moment-là car il y avait le coach à fond derrière moi. Quand tu as un entraîneur qui te parle comme ça, tu es rassuré. Il a eu une manière de communiquer avec moi qui a été vraiment bénéfique. »

Un temps annoncé comme le possible successeur de Stéphane Ruffier, Maisonnial (22 ans), ancien international U19, a quitté l’ASSE il y a deux ans, laissé libre par le club forézien, où il n’avait pas souhaité prolonger. Parti à Sion à l’été 2018, il n’avait joué qu’un match avec le club suisse, encaissant un but gag de 70 mètres en se faisant lober après avoir déserté ses cages lors de la première journée de championnat. Avant de rejoindre le Paris FC, conseillé au club de la capitale, notamment, par un certain… Fabrice Grange. Maisonnial a aussi eu un mot sympa pour Jérémie Janot, un autre de ses anciens formateurs chez les Verts. « Étant plus jeune, je regardais seulement Sainté et rien d’autre. Lorsque j’allais au stade, c’était Jérémie Janot dans les buts et forcément c’était une référence pour moi. Donc cela reste un plaisir d’avoir pu travailler un peu avec lui. »